Elmshausen.Entgegen der Planungen ist der nächste Blutspendetermin des DRK Lautertal morgen (Donnerstag) in der Heidenberghalle in Gadernheim. Dort kann in der Zeit von 16.30 bis 20 Uhr Blut gespendet werden. Die Aktion sollte in der Lautertalhalle sein, die aber derzeit nicht benutzt werden kann.

Da in Deutschland täglich 15 000 Blutspenden benötigt würden, zähle jede Spende, um die Versorgung von Patienten sicherzustellen, teilt das DRK mit. Jeder gesunde Mensch im Alter von 18 bis 72 Jahren darf Blut spenden. Erstspender dürfen jedoch nicht älter als 64 Jahre sein. Damit die Blutspende gut vertragen wird, erfolgt vor der Entnahme eine ärztliche Untersuchung. Die Blutspende selbst dauert nur wenige Minuten. Mit Anmeldung, Untersuchung und anschließendem Imbiss sollte man eine gute Stunde Zeit einplanen. Zur Blutspende muss der Personalausweis mitgebracht werden. koe