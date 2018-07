Anzeige

Mit der Kampagne „Erst wenn’s fehlt, fällt’s auf“, macht der DRK-Blutspendedienst besonders auf die Blutspende-Termine in der Sommerzeit aufmerksam. Durch die Urlaubszeit sind viele treue Spender nicht da, so dass erfahrungsgemäß in der Sommerzeit weniger Teilnehmer bei den Aktionen des DRK gezählt werden.

Um dennoch die Versorgung mit Blut gewährleisten zu können, bittet der DRK-Blutspendedienst um die Teilnahme am nächsten Blutspende-Termin. In Lautertal ist das wieder möglich am Donnerstag, 9. August, in der Zeit von 16.30 bis 20 Uhr. Der Blutspendedienst kommt in die Heidenberghalle in Gadernheim.

Ausweis mitbringen

Außer dem Blutspenderausweis – sofern vorhanden – muss auch der Personalausweis mitgebracht werden, damit die Spende nicht an Formalitäten scheitert. Ohne gültigen Lichtbildausweis ist keine Spende möglich.

Seinen Beitrag zu lebensrettenden Maßnahmen kann jeder Gesunde vom 18. bis zur Vollendung des 73. Lebensjahres beitragen. Erstspender dürfen jedoch nicht älter als 64 Jahre sein. Zur Sicherheit der Spender gibt es vor der Entnahme eine ärztliche Untersuchung.

Die eigentliche Blutentnahme dauert nur wenige Minuten. Da nach der Blutentnahme noch etwas geruht und ein Imbiss gereicht wird, sollte man für seine Blutspende rund eine Stunde Zeit einplanen.

