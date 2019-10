Blutspender dringend gesucht

Lautertal.Eigentlich kann jeder gesunde Mensch im Alter von 18 bis 72 Jahren Blut spenden, wobei Erstspender höchstens 64 Jahre alt sein dürfen. Allerdings spenden nur drei Prozent der deutschen Bevölkerung Blut, obwohl jeder Dritte das tun könnte.

Der demografische Wandel, also der immer größer werdende Anteil Älterer, führe langfristig zu Engpässen in der Versorgung, schreibt das DRK. Bei viele Therapien oder Operationen mit Blutverlust seien Bluttransfusionen oft lebensrettend, auch wenn moderne Operationsmethoden zu einem geringeren Bedarf an Spenderblut geführt hätten. Da ältere Blutspender wegfielen und der Nachwuchs fehle, könnten selbst blutsparende Behandlungsmethoden den Mangel an Spenderblut nicht ausgleichen.

Jeder Dritte braucht Spenderblut

In Deutschland ist jeder Dritte mindestens einmal in seinem Leben auf gespendetes Blut angewiesen. Daher wäre – ähnlich wie bei der Organspende – eigentlich solidarisches Verhalten nötig. Aber von einigen Ausnahmen abgesehen beklagen viele DRK-Ortsvereinigungen rückläufige Teilnehmerzahlen bei den Blutspendeaktionen – trotz Aktionen und Geschenken.

Männer können im Jahr bis zu sechsmal, Frauen bis zu viermal Blut spenden. Mit einer Voruntersuchung und einem Fragebogen wird die Eignung festgestellt. Nach der Blutabnahme ist eine Ruhezeit vorgesehen, bei der eine Stärkung gereicht wird.

Die DRK-Ortsgruppe Lautertal lädt zu ihrem letzten Blutspendetermin in diesem Jahr morgen (Donnerstag) in der Zeit von 16.30 bis 20 Uhr in die Lautertalhalle in Elmshausen ein. Der Personalausweis muss mitgebracht werden. koe

