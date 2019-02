Brandschützer so fleißig wie noch nie

Schannenbach.Die Schannenbacher Feuerwehr hat zurzeit 93 Mitglieder. Davon sind 14 in der Einsatzabteilung und sieben in der Alters- und Ehrenabteilung, wie der Vorsitzende Peter Gölz bei der Hauptversammlung berichtete. 72 Bürger gehören dem Feuerwehrverein als fördernde Mitglieder an.

Höhepunkt der Arbeit war auch im vergangenen Jahr das Krehbergfest. Bei den Veranstaltungen hoffe man künftig auf

...