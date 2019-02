Brandschützer suchen dringend Mitstreiter

Lautern.Zur Jahreshauptversammlung der Feuerwehr in Lautern hatte sich Bernd Röder, Wehrführer von Lautern und Gemeindebrandinspektor von Lautertal, einige Gedanken gemacht, die er den Zuhörern „vor den blanken Fakten“ mitteilte. „Schon im alten Rom wurde eine Feuerwehr gegründet“, gab er zu bedenken. Feuerwehren seien ein „Eckpfeiler der öffentlichen Sicherheit“ und daran habe sich bis heute nichts geändert.

Die Aufgaben einer Feuerwehr sind im Laufe der Zeit immer vielfältiger geworden und verlangen von den Mitgliedern einiges an Wissen und Können ab. „Für diesen Dienst setzen sich viele Feuerwehrleute ein, die ihren Dienst unentgeltlich zur Verfügung stellen“, betonte Röder.

19 Aktive in der Einsatzabteilung

Röder machte auch deutlich, wie wichtig es ist, dass noch mehr Menschen sich freiwillig in den Dienst einer Feuerwehr stellen, und dass gerade die Feuerwehr in Lautern dringend weitere Mitstreiter brauche. „Es sollte eine Selbstverständlichkeit sein, sich aktiv für den Schutz des Nächsten einzusetzen“, sagte er.

Diese Aufgabe übernehmen in Lautern 19 Mitglieder der Einsatzabteilung. Diese wurde 2019 zu drei Hilfeleistungseinsätzen gerufen und zu einem Brand zu den Gadernheimer Kollegen. Um dafür fit zu sein, wurden sechs Unterrichte und acht Übungen abgehalten. Drei Brandschützer der Lauterner Wehr können bei Einsätzen mit Atemschutzgeräten eingesetzt werden. Den Grundlehrgang besuchten Melissa Schmidt und Friederike Maul. Schmidt wurde nach ihren Lehrgängen zur Feuerwehrfrau befördert.

Neben der Feuerwehrarbeit trafen sich die Mitglieder der Feuerwehr auch zu Festen. Dazu gehörte der Familientag am Gerätehaus, zu der die gesamte Bevölkerung eingeladen war. Im Herbst wurde zum Abschluss des Übungsjahres ein Grillabend durchgeführt. Auch zu einer Jahresabschlussfeier hatte die Einsatzabteilung eingeladen.

Wichtig für jede Feuerwehr ist die Jugendwehr. In Lautern werden derzeit sieben junge Menschen in die Feuerwehrarbeit eingeführt und es wird ihnen ein umfangreiches Freizeitangebot gestellt. Den Jahresbericht hatte Jugendleiterin Nadine Schellhaas-Walter vorbereitet. „Wir treffen uns immer montags von 18 bis 19 Uhr. Gerne können weitere Jugendliche im Alter von 10 bis 17 Jahren zu uns kommen“, warb sie. Im vergangenen Jahr nahmen die Jugendlichen an Filmaufnahmen zur Werbung neuer Mitglieder teil. Aktiv waren die Jungen und Mädchen bei der Jugendsammelwoche und sie übernahmen die Kinderbetreuung beim Familientag der Feuerwehr im Mai. Für die Verpflegung der Teilnehmer der Aktion „Sauberes Lautertal“, waren die Lauterner Jugendlichen zuständig, unterstützt wurden sie von den Mitgliedern der Einsatzabteilung.

Mit vielen Aktionen war die Veranstaltung „24-Stunden-Dienst“ versehen. Neben Feuerwehrkunde wurde zu sieben Einsätzen gerufen. Dazu gehörten ein Tier auf einem Baum zu retten, Wasser aus einem Keller zu entfernen, eine eingeklemmte Person zu retten, der Brand eines Holzhäuschen zu löschen. Ihr Können stellten die Jugendlichen auch bei der Großübung der Lautertaler Jugendwehren unter Beweis. Mit Kürbisgesichter schnitzen und Plätzchenbacken endete ein interessantes Jahr.

