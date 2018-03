Anzeige

Reichenbach.Traditionen bewahren will der Verschönerungsverein Reichenbach. Erneut soll der Marktplatzbrunnen in einen Osterbrunnen verwandelt werden und Fußgänger und Verkehrsteilnehmer an das Osterfest erinnern.

Geplant ist der Aufbau von einer kleinen Arbeitsgruppe am Samstag, 10. März. Einen Tag später soll der Osterbrunnen gegen 12 Uhr offiziell seiner Bestimmung übergeben werden. Zu dem Termin bittet Vorsitzende Simone Meister die Trachtenträger des Vereins, ihre Sonntagstracht anzulegen.

Vom Osterbrunnen geht es dann weiter zum Ostermarkt des TSV in den Brandauer Klinger. Dort werden Spinnfrauen, Sänger und Musikanten aus Anlass des 125-jährigen Bestehens des Turn- und Sportvereins alte Odenwälder Lieder zum Besten geben. he