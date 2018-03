Bürger für Beedenkirchen wollen sich neu aufstellen

Anzeige

Beedenkirchen.Die Bürger für Beedenkirchen stellen für sich fest, dass sie in der Ortspolitik angekommen sind. Am kommenden Donnerstag will die Liste bei ihrer Hauptversammlung Bilanz ziehen.

Es sei kein Zufall gewesen, dass sich Ende 2015 einige Bürger aus Beedenkirchen und den umliegenden Ortsteilen trafen, um sich Gedanken über eine freie Liste zu machen. Schließlich folgten am 6. März 2016 die hessischen Kommunalwahlen und man hatte sich vorgenommen, die Ortspolitik nicht alleine den etablierten Parteien zu überlassen.

„Überparteilich und ohne Fraktionszwänge wollte man einen neuen Politikstil prägen, um so Druck auf das Rathaus der Gemeinde Lautertal ausüben zu können.“ Die Gruppe Bürger für Beedenkirchen wurde gegründet und später als Verein eingetragen. Die Gruppe firmiert als „unabhängige Wählergemeinschaft für eine parteienunabhängige und ehrliche Politik im Ortsbezirk LautertalBeedenkirchen mit Schmal-Beerbach, Staffel und Wurzelbach“. Sie will eigene Themen platzieren und wenn möglich durchsetzen, wie es in einer Pressemitteilung heißt.