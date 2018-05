Anzeige

Bis Ende Mai spielt sich laut Heyd in den Mittelmeerländern eine Tiertragödie ab: Über 100 Millionen Vögel landen in Privatküchen und Feinschmecker-Lokalen. Und diese furchtbare Tierquälerei sei auch noch legal. 77 Arten von Vögeln fielen unter die Kategorie „frei zum Abschuss“, darunter vom Aussterben bedrohte Arten.

Grausam seien die Fangmethoden der Wilderer, mit Leimruten und Rosshaarschlingen. Nicht nur in Italien, auch in Spanien, Frankreich, auf Zypern und auf dem Balkan würden Singvögel gnadenlos gejagt. Besonders schlimm sei die Lage in Malta: Völlig legal dürften auf der Insel alle Vogelarten getötet werden.

Nach Ansicht des Bonner Vereins müssen die Politiker dafür sorgen, dass wenigstens die offizielle Jagd in der EU gestoppt wird. Sonst machten sie sich mitschuldig an der Ausrottung der Singvögel.

In einer Ausgabe des Magazins Naturschutz des Naturschutzbundes wird gefordert, dass der Naturschutz neue Wege beschreiten muss. Dazu gehört, den politischen Druck in den kommenden Jahren deutlich zu erhöhen.

Energiesparen als Problem

Aber auch hier ist bei der heutigen energiesparenden Bauweise der Mensch auf dem besten Weg, dem Mauersegler und anderen Gebäudebrütern die Nutzung seiner Gebäude zu verweigern. Alte Bausubstanz, der traditionelle Siedlungsraum der Segler wird entweder abgerissen oder wärmedämmend saniert, oft mitten in der Brutsaison.

Schwalbenbeauftragter Karlheinz Peter bittet die Bevölkerung in Reichenbach um Mithilfe bei der Feststellung von Nistplätzen der Mauersegler. Die kann man bei der Schnelligkeit der Vögel nur feststellen, wenn man sein Haus oder das des Nachbarn eine geraume Zeit genau beobachtet. red

