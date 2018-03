Anzeige

Reichenbach.Die Reichenbacher Bürger sollen Vorschläge zur Dorfverschönerung machen. Ortsvorsteher Alfred Hogen wies in einer Sitzung des Ortsbeirats auf ein Programm der hessischen Staatskanzlei hin, in dem für 2018 und 2019 insgesamt 300 000 Euro für Projekte in Gemeinden und Ortsteilen ausgeschüttet werden. Davon könnten auch Vorhaben in Reichenbach profitieren, vor allem, da die Gemeinde derzeit nicht in der Lage sei, finanzielle Mittel zur Verfügung zu stellen.

Der Ortsbeirat hatte den Haushaltsplan der Gemeinde für 2018 in dieser Woche zur Kenntnis genommen. Eine förmliche Zustimmung habe es nicht gegeben, korrigierte Hogen unsere Berichterstattung über die Sitzung in der Freitagausgabe.

Klage wird bereits geprüft

Hogen betonte außerdem, das Gremium habe auf seine Forderung, die Verantwortlichen für die Lautertaler Finanzkrise zur Rechenschaft zu ziehen, deshalb verzichtet, weil dies bereits geprüft werde. Der Gemeindevorstand habe dazu eine Prüfung in Auftrag gegeben.