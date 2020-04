Bürgerliste beharrt auf direkter Bus-Verbindung nach Jugenheim

Beim Nahverkehr will die Lautertaler Bürgerliste deutliche Verbesserungen für die Bürger abseits der B 47 erreichen. Es gehe dabei um immerhin über 1000 Lautertaler, „die durch das Organisationsversagen des Kreises Bergstraße systematisch vom ÖPNV ausgeschlossen werden“.

Ein Beispiel seien die Busverbindungen rund um Beedenkirchen, die überhaupt nur an Schultagen und zu den Schulzeiten angeboten würden. Ein „Paradebeispiel“ für die fehlende Unterstützung vonseiten des Kreises sei, dass dieser trotz jahrelanger Forderungen des Ortsbeirats von Beedenkirchen bisher keinen Gehweg zwischen Wurzelbach und Beedenkirchen gebaut habe.

Auch bei der jetzt vorgesehenen Sanierung der 500 Meter langen Strecke sei dieser nicht vorgesehen. Damit werde es den Bürgern erschwert, das Nahverkehrsangebot überhaupt zu erreichen, stellt die LBL fest.

Die Bürgerliste setzt weiterhin auf eine direkte Anbindung von Lautertal an Jugenheim, wo es eine Haltestelle für die Straßenbahn nach Darmstadt gibt. Die LBL erinnert an eine Verkehrszählung von 2015, nach der über 2000 Pkw am Tag über Beedenkirchen in Richtung unterwegs seien und fast 3600 Pkw am Tag von Gadernheim entweder nach Darmstadt oder nach Jugenheim.

Die LBL habe bereits erreicht, dass die Buslinie O zwischen Brandau und Darmstadt auch in Beedenkirchen halte. Wichtig sei aber auch eine Buslinie zwischen Jugenheim und Reichenbach, die auch Touristen dazu dienen könne, Kuralpe und Felsenmeer ohne Pkw zu erreichen. Die Buslinie MO2 zwischen Reinheim und Brandau müsse nach Elmshausen verlängert werden, um die Erreichbarkeit von Darmstadt zu verbessern.

Kritik übt die Bürgerliste dabei am Kreis-Verkehrsdezernenten Karsten Krug (SPD), der die Schaffung einer Verbindung zwischen Beedenkirchen und Jugenheim bisher nicht als notwendig ansehe. Krug müsse endlich „seiner Verantwortung nachkommen“, schreibt die LBL. tm

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 21.04.2020