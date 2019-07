Bürgerliste stellt sich als Verein neu auf

Lautertal.Die Lautertaler Bürgerliste (LBL) hat einen eingetragenen Verein gegründet. Die Fraktionsvorsitzende Silvia Bellmann hatten diesen Schritt bereits im Mai angekündigt. Die im Zusammenhang mit der Debatte um den Bau von Windkraftanlagen in Lautertal entstandene Bürgerliste will sich durch diese Organisationsform „dauerhaft in der Kommunalpolitik positionieren“ und allen politisch interessierten

...