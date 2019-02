Bürgermeister feiern Fastnacht

Lautertal.„Schneeballschlacht, Schlittenfahren oder Après-Ski bis zum End – die Bürgermeister im Winter-Wonderland“: Unter diesem Motto steigt am Mittwoch, 27. Februar, in der Peter-Heckmann-Halle in Affolterbach die 33. große närrische Bürgermeistersitzung im Kreis Bergstraße.

Der Elferrat, bestehend aus den Bürgermeistern von Abtsteinach, Bensheim, Birkenau, Fürth, Gorxheimertal, Heppenheim, Lautertal, Lorsch, Rimbach, Wald-Michelbach und Zwingenberg, wird Büttenreden, Gesangsdarbietungen und Tänze aus den Karnevalsvereinen der beteiligten Städte und Gemeinden präsentieren.

Eintrittskarten gibt es im Rathaus der Gemeinde Lautertal in Reichenbach. Der Erlös wird traditionell der Behindertenhilfe Bergstraße zur Verfügung gestellt. red

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 25.02.2019