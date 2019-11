Bürgermeister im Einsatz an der Rettungsschere

Reichenbach.Zuckende Blaulichter und grelle Scheinwerfer beleuchteten von allen Seiten eine erschreckende Szene im finsteren Hainzenwald bei Reichenbach am Vogellehrpfad zwischen Felsberg und Borstein. Ein Auto liegt zertrümmert am Wegesrand und droht über die Böschung in den Wald abzustürzen.

Diese „unklare Situation“ war Ausgangspunkt für eine Nachtalarmübung der Freiwilligen Feuerwehr

...