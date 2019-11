Bunte Laternen leuchteten in Lautern

Lautern.„Ich geh mit meiner Laterne“, hallte laut der Gesang vieler Kindermünder durch Lautern. In die Dunkelheit leuchteten zu den Liedern die bunten Laternen der Jungen und Mädchen des Kindergartens „Drosseln und Finken“. Der Martinsumzug startete am Feuerwehrhaus. Nach einem Stopp in der Dorfmitte (Bild), an dem nochmals gesungen wurde, versammelten sich alle am Martinsfeuer im Hof am Kindergarten.

Für die Sicherheit des Martinsumzuges auf den Dorfstraßen sorgte die Freiwillige Feuerwehr Lautern. Das Team mit der Leiterin Angelika Fietz lud am Ende zu Bratwurst und warmen Getränken ein. tn/Bild: Neu

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 13.11.2019