Buntes Treiben mit Spiel, Spaß und Musik

Elmshausen/REichenbach.Einäugige Piraten, viele umherflatternde bunte Schmetterlinge, unbewaffnete Cowboys, auf der friedlichen Jagd nach Indianern. Eine größere Anzahl frisch gebackener Prinzessinnen unter der polizeilichen Aufsicht von FBI, SEK und anderen uniformierten Einsatzkräften. Feen, Hexen und Teufelchen aus dem Märchenland. Ritter, die am Rande des Geschehens unblutig ihre Schwerter kreuzten, aber auch viele wilde Tiere, an denen jeder Zoo-Besucher seine helle Freude gehabt hätte und sogar Superhelden, die sich ohne zu murren am Popcorn-Stand anstellten, um sich mit neuem „Superfood“ zu versorgen – dieses bunte Treiben und noch vieles mehr war bei der jüngsten Kinderfastnachtsparty in der Lautertalhalle zu beobachten.

Nina Hogen, die Vorsitzende des Freundeskreises der Evangelischen Kindertagesstätte Reichenbach (FKR), hatte diese seit vielen Jahren regelmäßig stattfindende Veranstaltung zusammen mit 25 Helferinnen und Helfern auf die Beine gestellt.

Polonaise am Eingang

Mit Spiel, Spaß und Musik für Groß und Klein hatte der Freundeskreis für die Nachmittagsveranstaltung geworben. Mehr als 200 kleine und große Besucher waren der Einladung gefolgt und hatten schon am Halleneingang für eine längere „Polonaise“ gesorgt. Auch an der Kuchen- und Getränketheke und am eigens aufgebauten Popcorn-Stand herrschte bereits kurz nach dem Beginn der Faschingsfeier reger Betrieb und fleißige Hände brachten in der Küche für die vielen Hungrigen das Waffeleisen im Dauerbetrieb zum Glühen.

Ein Unterhaltungsprogramm gab es auch noch. Ramona Degenhardt, Erzieherin und Vorstandsmitglied, bat nach und nach einige Kinder auf die am Hallenrand aufgebaute Bühne und alle anderen Kinder zum Bühnenrand. Fünf kleine Gruppen hatten im Vorfeld der Feier in der Kindertagesstätte Tänze und kleine akrobatische Vorführungen eingeübt und sich die Namen „Sporttänzerinnen“, „Meerjungfrauen-Ballett“, „Raubtiere“, „Die wilden Mädchen und ihre Pferde“ und „Ballett-Mädchen“ für ihre „Artisten-Truppe“ ausgedacht. Die immer wieder mit Applaus von den Zuschauern bedachten Vorführungen ließen dann auch schnell die anfängliche Scheu der kleinen Akteure verfliegen. Zum Abschluss zauberte noch „Magic Chris“, ein eigens engagierter Magier, mit seinen Showeinlagen das ein oder andere Lächeln in die Gesichter seiner Zuschauer.

Den Freundeskreis der Kindertagesstätte Reichenbach gibt es bereits seit dem Jahr 2001. Am Gründungsziel, die Einrichtung in ideeller, finanzieller und materieller Hinsicht zu unterstützen, hat sich bis heute an dem Ansinnen der Gründungsmütter und -väter nichts geändert. Unter anderem konnten seither Spielgeräte, Theatervorführungen oder auch Ausflüge finanziert werden. „Rund 30 000 Euro konnten der Kindertagesstätte seither 1:1 durch den Freundeskreis zur Verfügung gestellt werden“, freut sich Nina Hogen. „Deshalb planen und organisieren eigene Veranstaltungen wie die heutige Kinder-Faschingsfeier und unterstützen die Kita bei ihren Festen. Einen Mitgliedsbeitrag erheben wir nicht.“

Damit das so bleibt, hat sie einen Wunsch zum Abschluss des gelungenen Nachmittags. Bald stehen wieder Vorstandsneuwahlen an und einige Vorstandsmitglieder werden aus dem Gremium ausscheiden, da ihre Kinder im Sommer eingeschult werden. „Es wäre deshalb schön, wenn sich wieder engagierte Mütter und Väter finden würden, die den Freundeskreis weiter am Leben erhalten“, hofft Hogen dabei auf Unterstützung.

