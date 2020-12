Busfahrten fallen weg

Lautertal/Lindenfels.Die Verkehrsgesellschaft Reichelsheim (VGG) als Betreiber der Buslinien in Lautertal und Lindenfels reagiert mit einem verkleinerten Fahrtenangebot auf die neuerlichen scharfen Corona-Beschränkungen. Seit Mittwoch sind mehrere Schulbusfahrten gestrichen worden.

Betroffen sind die Busse 6.58 Uhr ab Gadernheim zum AKG in Bensheim und 7.11 Uhr ab Bensheim zur Mittelpunktschule Gadernheim. Ab heute (Freitag) entfallen auch Spätfahrten durch das Lautertal. Das betrifft die Fahrten um 22 Uhr ab Reichelsheim nach Bensheim und um 23.10 Uhr zurück. Die zusätzlichen Nachtfahrten an Freitagen und Samstagen fallen ebenfalls weg. Das betrifft die Verbindungen ab 23.03 Uhr in Winterkasten nach Bensheim und ab 0.10 Uhr in Bensheim nach Reichelsheim. red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 18.12.2020