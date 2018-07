Anzeige

Lautertal/Lindenfels.Mit der Vollsperrung der B 47 in Elmshausen wird diese Woche auch die Umleitung der Busse zwischen Lindenfels und Bensheim ihr vorläufiges Ende finden. Wie die Verkehrsgesellschaft Gersprenztal auf Nachfrage mitteilte, werden die Busse der Linie 665 ab Sonntag, 29. Juli, mit Betriebsbeginn wieder im regulären Ferienfahrplan fahren. Während der Vollsperrung fahren sie von Lindenfels nach Reichenbach und dann über Beedenkirchen und Balkhausen nach Bensheim.

Von Bensheim aus fahren derzeit noch Kleinbusse bis nach Elmshausen. Sie wenden in der Straße Am Wingertsberg, um dann umzukehren. Die Vollsperrung in Elmshausen soll nach Angaben von Hessen Mobil am Samstag, 28. Juli, aufgehoben werden, voraussichtlich um etwa 14 Uhr. kbw