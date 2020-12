Carsten Stephan ist CDU-Spitzenkandidat

Elmshausen.Die CDU Lautertal geht mit 31 Kandidaten in die Kommunalwahl am 14. März des kommenden Jahres. Darunter sind fünf Männer und eine Frau, die heute schon in der Gemeindevertretung sitzen. Dazu kommen drei Männer, die nur für einen Ortsbeirat kandidieren. Der Ortsverband verabschiedete die Listen bei einer Mitgliederversammlung am vergangenen Freitagabend in der Lautertalhalle.

Auf den

...