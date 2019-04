CDU besuchte zu Ostern die Kindergärten

Lautertal.Auch in diesem Jahr besuchte die CDU Lautertal die Kindergärten in Elmshausen, Reichenbach, Beedenkirchen und Lautern. Der Besuch des Kindergartens in Gadernheim sopll noch vor den Sommerferien erfolgen.

Diese liebgewonnene Tradition bereitet allen immer große Freude. Bei einem Bäcker vor Ort in Gadernheim bezog die CDU ihre österlichen Backwaren und bei einem Bauernhof in Breitenwiesen die Eier, die zu Ostern nicht fehlen durften.

Auch ein besonderer Dank an das Vorstandsmitglied Heidemarie Kinzel sei erwähnt, die durch ihre tatkräftige Hilfe und Organisation jedes Jahr die Osteraktion erst möglich macht. red/Bild: CDU

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 24.04.2019