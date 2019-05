„CDU ist stärkste Kraft in Lautertal“

Lautertal.Die CDU Lautertal ist mit ihrem Abschneiden bei der Europawahl zufrieden. „Vergleicht man die Ergebnisse der Europawahl von 2014 mit denen der jetzigen, so freut sich die CDU darüber, die eindeutig stärkste politische Kraft in der Gemeinde geworden zu sein, und bedankt sich für das entgegengebrachte Vertrauen.

Während sich die Christdemokraten 2014 noch um 3,5 Prozentpunkte hinter der SPD befanden, liegen sie jetzt mit sechs Punkten deutlich über dem Ergebnis der Sozialdemokraten, und dies in der einstigen SPD-Hochburg Lautertal“, schreibt die Partei in einer Mitteilung.

„Beteiligung enorm verbessert“

An erster Stelle stehe aber die Freude darüber, dass sich so viele Bürger an der Wahl beteiligt hätten. Eine Steigerung um Wahlbeteiligung in Lautertal um fast 18 Prozentpunkte sei „enorm“.

Trotz ihrer Zufriedenheit mit dem Ausgang der Wahl will die Lautertaler CDU „weiterhin den Kontakt mit den Bürgern suchen und sich ihrer Sorgen annehmen“. Dazu lädt die Partei zu einem Interessen- und Gedankenaustausch ein. Der nächste offene Stammtisch am Freitag, 7. Juni, ab 19 Uhr im Gasthaus Zur Traube in Reichenbach biete dazu eine Gelegenheit. Eine Anmeldung ist nicht notwendig.

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 31.05.2019