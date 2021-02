CDU: Puffer beim Wasserbezug ist gewollt

Lautertal.„Besser-Wissen ohne Alternativen hilft nicht weiter.“ So sieht die CDU das „Getöse“ des Grünen-Gemeindevertreters Udo Rutkowski im Finanzausschuss um den Anschluss an die Riedgruppe Ost zur Absicherung der Versorgung der Lautertaler Bürger mit Wasser. Für die CDU stehe eine nachhaltige Sicherung der Wasserversorgung aus eigenen Quellen mit hoher Wasserqualität an oberster

...