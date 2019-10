CDU sieht Projekt in Kolmbach kritisch

Auch die Lautertaler CDU stellt sich kritisch zu der geplanten Bauschutt-Recyclinganlage in Kolmbach. Wie aus einer Pressemitteilung hervorgeht, wurde das Thema im Vorstand beraten. Die Vorstandsmitglieder verstünden, dass es in der Bevölkerung sowohl in Kolmbach als auch in Gadernheim Bedenken gegen das Projekt direkt an der Grenze gebe.

„Gerade Gadernheim wird durch die Zulieferung der Transporte betroffen sein. Eine solche Anlage stößt bei den Bürgern auf wenig Gegenliebe und in großen Teilen auf Ablehnung, die auch bei den Lautertaler Christdemokraten vorherrscht“, schreibt die CDU.

Das Projekt sei problematisch, weil Lautertal als ländliche Kommune sein Augenmerk auf den Tourismus gesetzt habe. Die CDU wolle „im Rahmen der Möglichkeiten alle Bürger am Ort unterstützen und hofft auf ein Umdenken bei den Entscheidungsträgern“. tm/red

