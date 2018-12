CDU traf sich zum Jahresabschluss

Lautertal.Mitglieder und Freunde der CDU Lautertal trafen sich zu einem gemütlichen Weihnachtsessen in Gadernheim. Rund 25 Gäste waren der Einladung gefolgt.

In seiner Begrüßung ließ der Vorsitzende Carsten Stephan das vergangene Jahr Revue passieren: Stephan erinnerte an die Stammtische der CDU, die Wanderung entlang der Hutzelstraße und die Landtagswahl in Hessen. Bei allen bedankte er sich für die Zusammenarbeit und Unterstützung seiner Vorstandskollegen sowie der Fraktion.

Für die Projekte im nächsten Jahr, darunter die Europawahl, hoffte er auf Anregungen und einen regen Austausch. Einen besonderen Dank richtete Stephan an alle Lebenspartner der ehrenamtlich tätigen Helfer:

Ohne deren Unterstützung und Verständnis sei das große Engagement gar nicht möglich, hob der Vorsitzende weiter hervor. red/Bild: CDU

