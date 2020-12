Chevrolet gestreift und weitergefahren

Ernsthofen.In der Zeit zwischen 18 Uhr am ersten und 14.45 Uhr am zweiten Weihnachtsfeiertag ist in der Darmstädter Straße in Ernsthofen ein am Fahrbahnrand geparkter Pkw durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug beschädigt worden. Am weißen Chevrolet wurde der Außenspiegel der Fahrerseite fast vollständig zerstört.

Nach bisherigen Ermittlungen fuhr der Unfallverursacher, bei dessen Gefährt es sich vermutlich um ein silbergraues Fahrzeug handeln dürfte, die Darmstädter Straße in Richtung Ober-Ramstadt und streifte den geparkten Chevrolet am Außenspiegel. Im Anschluss entfernte sich der Fahrer unerlaubt vom Unfallort.

Zeugen dieses Vorfalls sollten sich unter Telefon 06154/63300 mit der Polizeistation Ober-Ramstadt in Verbindung zu setzen. ots

