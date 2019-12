Christkind brachte den Gymnastikdamen Geschenke

Reichenbach.Auch dieses Jahr trafen sich die Damen der Gymnastikabteilung des TSV Reichenbach zu einer kleinen Weihnachtsfeier. Im festlich geschmückten Nebenzimmer der Vereinsgaststätte im Brandauer Klinger , das von der Abteilungs-und Übungsleiterin Monika Walter und Liane Knappe liebevoll hergerichtet worden war, fanden sich die Sportlerinnen ein.

Nach einem Begrüßungsgedicht der Abteilungsleiterin ließ man sich das Abendessen schmecken. Mit großer Spannung warteten die Damen dann auf das Christkind, das Geschenke austeilte.

Ebenso freuten sich die Damen auf das obligatorische Schätzspiel, das immer gut angenommen wird und bei dem es auch diesmal attraktive Preise zu gewinnen gab. Den Hauptgewinn erhielt Hannelore Veith, die weiteren Hauptpreise gingen an Erna Trodt und Liane Knappe.

Abschließend bedankte sich Abteilungsleiterin Monika Walter bei Liane Knappe und Jana Machoczek für die Leitung der Übungsstunden mit einem Präsent. In froher und lustiger Runde saßen dann die Damen anschließend noch gemütlich zusammen. Die Übungsstunden beginnen wieder am 14. Januar um 20 Uhr in der TSV-Turnhalle im Brandauer Klinger. Neue Mitstreiterinnen sind in der Gruppe jederzeit willkommen. kp

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 28.12.2019