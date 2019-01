Ciba-Ausstellung ist künftig im Rathaus zu sehen

Umgehungsstraße Adelsheim-Osterburken

Seckachtalbrücke erreicht den Damberg

Langsam, aber gewaltig kommt sie, die Seckachtalbrücke. Am Donnerstag wurde Takt Neun verschoben, so dass die Brücke inzwischen auf der anderen Seite der Seckach am Damberg angelangt ist.