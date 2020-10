Corona-Folgen sind für Lautertal doch milder

Lautertal.Die Gemeinde Lautertal muss in diesem Jahr mit weniger drastischen Folgen durch die Corona-Pandemie rechnen als zunächst angenommen. Das geht aus dem neuen Haushaltsbericht des Gemeindevorstandes hervor, der morgen (Donnerstag) auf der Tagesordnung der Gemeindevertretung steht.

Zwar geht die Verwaltung weiter davon aus, dass der geplante Überschuss in Höhe von 159 000 Euro nicht erreicht werden kann. War im Frühjahr aber noch von einem Fehlbetrag in Höhe von mindestens einer halben Million Euro die Rede, so wird das Minus jetzt nur noch auf 86 000 Euro beziffert. Allerdings sei das ein Mindestwert, heißt es in dem Bericht.

Zumindest bis zum Jahresende hat die Gemeinde voraussichtlich auch keinen Bedarf an kurzfristigen Krediten. Die Liquidität sei gesichert. Im Finanz-Barometer des Landes Hessen, in dem die Kommunen nach einem landeseinheitlichen Schlüssel bewertet werden, liegt Lautertal, nun im gelben Bereich. Im Frühjahr stand die „Kash“-Ampel noch auf Rot. Das Kürzel steht dabei für „Kommunales Auswertungssystem Hessen“ und bewertet verschiedene Eckdaten der Haushalte.

Der Haushaltsbericht markiert in Lautertal den Einstieg in die Beratungen zum Etat 2021, für den Bürgermeister Andreas Heun schon im Sommer zur Vorsicht geraten hat. Einen Entwurf gibt es noch nicht, den will Heun erst vorlegen, wenn das Land Hessen die Richtwerte für die voraussichtlichen Steuereinnahmen im nächsten Jahr veröffentlicht hat. Damit wird sich die abschließende Beratung und Verabschiedung des Haushalts auf die letzten Wochen vor der Kommunalwahl verschieben – was dem Beratungsklima möglicherweise ähnlich abträglich ist wie das Kohlendioxid beim Weltklima.

Immerhin liegen bereits Mittelanmeldungen aus den Ortsbeiräten vor. Sie sollen erstmals bereits vor der Aufstellung des Etats beraten werden, damit sie nicht erst vom Gemeindevorstand eingeplant und hinterher von den Gemeindevertretern wieder gestrichen werden.

Außerdem geht es um die Jahresabschlüsse der Gemeinde – allerdings diesmal in einer theoretischen Betrachtung. Der Gemeindevorstand schlägt angesichts fehlender Eigenbetriebe der Gemeinde eine Vereinfachung des Verfahrens vor.

Vorschlagswesen im Rathaus

Die CDU hat einen Antrag eingebracht, nach dem sich die Gemeinde zur Haushalts- und Finanzpolitik Hilfe vom Land holen soll. Es gehe dabei um wirtschaftliches Handeln in der Verwaltung, schreibt die CDU.

Die Christdemokraten haben auch einen Antrag vorgelegt, im Rathaus ein „Verbesserungsvorschlagswesen“ einzuführen. Ziel sei es, einen „notwendigen Erneuerungs- und Veränderungsprozess, insbesondere vor dem Hintergrund der voranschreitenden Digitalisierung und sozialen und umweltpolitischen Verantwortung, zukunftsorientiert und wirtschaftlich umzusetzen.“ In einem dritten Antrag fordert die CDU, Überschüsse aus den Gebührenhaushalten für Wasser und Abwasser an die Bürger zurückzuzahlen.

Die LBL will die Wasserkommission von 2015 einberufen, um zum Ende des damals vereinbarten Fünfjahresprogramms zur Sanierung der Anlagen zu beraten, wie es weitergehen soll.

Auch zwei Bebauungspläne werden beraten. Einerseits geht es um den Schmelzig in Elmshausen. Zu der umstrittenen Planung liegen die Eingaben der Behörden und öffentlichen Institutionen vor. Nun sollen die Bürger die Möglichkeit bekommen, Stellung zu nehmen.

Eine Überarbeitung ist beim Bebauungsplan Kuralpe vorgesehen. Nachdem das dortige Hotel eine Erweiterung plant, sollen die Voraussetzungen geschaffen werden. Verbunden damit ist ein Neubau an der Hutzelstraße. Für das Vorhaben müsste der Flächennutzungsplan der Gemeinde geändert werden.

Die LBL hat zwei Anfragen eingereicht. Dabei geht es einmal um die Beteiligung der Gemeinde an der Sparkasse Bensheim. Mit der ist die Bürgerliste mangels Vorteilen seit langem unzufrieden. Im Frühjahr wurde daher auf Betreiben der LBL beschlossen, dass die Gemeinde einen Ausstieg aus dem Institut prüft. Auslöser war der Beschluss der Sparkasse, aus den Gewinnen von 2019 keine Anteile an die Kommunen auszuschütten.

In der zweiten Anfrage der LBL geht es um die Beteiligung Lautertals am neuen Radwegekonzept für den Kreis Bergstraße.

Auch eine Wahl steht auf dem Programm: Die Amtszeit von Wolfgang Hechler (SPD) als Mitglied im Ortsgericht läuft aus. Hechler wäre bereit, weiterzumachen, muss dazu aber von der Gemeindevertretung im Amt bestätigt werden.

