Corona-Lockerungen in Lautertals Partnerstadt

Die zwölfte Woche im Lockdown hat jetzt Radlett, Lautertals englische Partnerstadt, hinter sich, wie die Einwohnerin Rosamund Gray von dort berichtet. Da sie über 70 sei, durfte sie bis vor wenigen Tagen nur einen Besucher aus einem anderen Haushalt bei sich haben.

Jetzt seien bis zu sechs Personen erlaubt. So konnten endlich einmal zwei ihrer Tennisfreunde nach einem Match zum Kaffee in ihren Garten kommen.

Die Bürger in Radlett seien ziemlich frustriert, denn im Zentrum von Radlett seien die Straßen größtenteils gesperrt und die zuständige Kommunalparlament das Hertfordshire County Council and Transport sei jetzt dabei zu überlegen, wie man die Geschäfte öffnen und die Menschen auf zwei Meter Abstand voneinander halten kann. Dabei hätten sie es bereits in den vergangenen zehn Wochen mit nur zwei Lebensmittelgeschäften geschafft, die Distanz zu gewährleisten. Nicht relevante Geschäfte könnten in Radlett wie die großen Geschäfte in London erst seit 15. Juni öffnen. Voraussetzung sei, dass die Menschen zwei Meter voneinander entfernt blieben.

