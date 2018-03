Anzeige

Hier sollen auch die Aktivitäten des Jahres erörtert und vorbereitet werden, unter anderem die Errichtung des Treffpunkts für Jung und Alt am Ende des Höllackerweges. Für die im vorigen Jahr geplante Maßnahme liegen dem Verein Spendenzusagen in fünfstelliger Höhe vor.

Ihr Augenmerk wollen die Dorfverschönerer, Brauchtums- und Geschichtsfreunde auf die Dorfjugend richten. Erneut bieten sie zwei Termine im Rahmen der Lautertaler Ferienspiele an. So wird am 28. Juni im Backhaus der Familie Metzger Brot gebacken. Am 25. Juni können sich Teilnehmer unter Anleitung der erfahrenen Damen aus dem Spinnkreis an Handarbeiten üben. he

