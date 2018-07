Anzeige

Lautern.Diese undatierte kolorierte Luftaufnahme von Lautern zeigt, wie sich dieser Ortsteil von Lautertal verändert hat. Die Bebauung südlich der Nibelungenstraße fängt gerade erst an. Rechts unten ist die Straße In den Klingen (Nesselweg) zu sehen, an der unten rechts zwei neue Häuser zu sehen sind, die von der Gemeinde Lautern errichtet wurden.

Im alten Ortskern links vom Schulhaus (in der Bildmitte mit dem Turmaufbau) fehlt der Festplatz mit der Halle. Weder vom neuen Rathaus noch dem Feuerwehrgerätehaus ist etwas zu sehen. Hochspannungsmasten durchziehen das Dorf. Sie versorgen auch die Vereinigten Ultramarinfabriken und die Deutsche Advance-Produktion (vom Betriebsgelände ist unten links ein Teil mit einer Trafostation zu sehen). koe/Repro: koe