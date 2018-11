Reichenbach.Selten hatte das Felsenmeer eine so lange Saison wie in diesem Jahr. Nachdem bereits in dem überaus sonnigen Frühherbst an dem Naturdenkmal viel los war, konnte man auch in den vergangenen Tagen noch einen enormen Ansturm auf den Blockstrom am Abhang des Felsberges beobachten. Felsen und Besucher waren fast im Verhältnis eins zu eins vertreten. koe/Bild: koe

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 24.11.2018