Anzeige

Lautertal.Den Haushaltsplan haben die Lautertaler Gemeindevertreter nicht auf der Tagesordnung, wenn sie sich morgen (Donnerstag) in der Heidenberghalle zur nächsten Sitzung treffen. Wegen neuer Planungen bei den Stellen und bei den Einnahmen rund um das Felsenmeer – hier droht eine immense Steuernachzahlung – soll der Etat erst in einer Sondersitzung am Dienstag, 8. Mai, abschließend beraten werden.

Anfragen: Doch auch sonst bleibt genug Stoff, um die nach der Geschäftsordnung verfügbaren drei Stunden Sitzungszeit zu füllen. Zunächst einmal sind Altlasten aus der Februar-Sitzung abzuarbeiten. Offengeblieben waren einige Anfragen an den Gemeindevorstand. Es geht um das Taubenprojekt in Reichenbach – hierzu liegt auch ein Antrag der GLL vor –, den Zustand der Trinkwasserversorgung und die Schulungen in der Finanzabteilung in den vergangenen Jahren vor dem Hintergrund der Finanzkrise in der Gemeinde.

Feuerwehr: Als allererstes aber geht es um den Brandschutz: In den vergangenen Wochen haben die Lautertaler Feuerwehren die Spitzen ihrer Einsatzabteilungen neu gewählt. Das ist alle fünf Jahre fällig. Ebenso lange dauert die Amtszeit des Gemeindebrandinspektors und seines Stellvertreters. Bernd Röder und Peter Degenhardt wurden am 6. April in ihren Ämtern bestätigt.