„Das Leben geht auf surreale Art weiter“

Lautertal/Dogliani.Italien ist das Land in Europa, das derzeit am meisten vom Coronavirus betroffen ist. Einen Eindruck von der Situation in dem Land vermitteln Tino Gallo und Paolo Cornero vom Verschwisterungsverein der Lautertaler Partnergemeinde Dogliani in Piemont. Gallo kennt sich aus: Der frühere Bürgermeister der italienischen Kommune war dort von 1975 bis 2015 Arzt und ist nach wie vor medizinischer

...