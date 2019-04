Das Osterfeuer brennt vor der Kirche

Lautertal/Lindenfels.Schönes Frühlingswetter wird zu Ostern erwartet. Genau die richtigen Voraussetzungen, um an den Feiertagen einen Spaziergang mit einem der Angebote der Vereine zu nutzen. Und da Ostern der höchste christliche Feiertag ist, haben natürlich auch die Kirchengemeinden zahlreiche Termine.

Beedenkirchen: Morgen (Karfreitag) gibt es in der evangelischen Kirchengemeinde ab 15 Uhr einen Gottesdienst mit Abendmahl zur Sterbestunde Jesu. Am Ostersonntag beginnt um 10 Uhr ein Familien-Gottesdienst mit den Kindern des Beedenkircher Kindergartens. Auch dabei wird das Abendmahl gefeiert werden.

Gadernheim: Morgen (Karfreitag) ist in der evangelischen Gemeinde Gottesdienst mit Pfarrer Reinald Engelbrecht ab 9.30. Musikalisch begleitet wird die Feier vom Gesangverein Harmonie. Die Osternacht wird am Sonntag ab 6 Uhr in einem Gottesdienst mit Pfarrerin Marion Mühlmeier gefeiert. Es wird das Abendmahl gereicht, und der Posaunenchor tritt auf. Im Anschluss gibt es ein Osterfrühstück im Gemeindehaus. Ab 10.30 Uhr ist am Ostersonntag ein Familiengottesdienst. Im Anschluss daran dürfen die Kinder auf dem Kirchberg auf Eiersuche gehen.

Lindenfels: Die evangelische Kirchengemeinde feiert heute (Gründonnerstag) ab 19.00 Uhr einen Abendmahls-Gottesdienst mit Pfarrerin Jutta Grimm-Helbig. Morgen ist ab 10 Uhr ein Gottesdienst mit Abendmahl, den ebenfalls Jutta Grimm-Helbig leiten wird.

Zur Feier der Osternacht lädt Gemeinde für Sonntag ab 5.30 Uhr ein. Es gibt ein Osterfeuer vor der Kirche und anschließend ein Osterfrühstück im Bürgerhaus. Um 10 Uhr gibt es einen weiteren Gottesdienst mit Abendmahl mit Pfarrerin Grimm-Helbig. Am Ostermontag leitet Prädikant Fabian Czypull den Gottesdienst ab 10 Uhr.

In der katholischen Pfarrgemeinde St. Petrus und Paulus wird heute ab 19 Uhr die Messe vom Letzten Abendmahl gefeiert werden. Morgen ab 10 Uhr ist im Pfarrheim der Kreuzweg für Kinder. Mit der Einladung verbunden ist die Bitte, dass jedes Kind eine Blume für die Kreuzverehrung mitbringt.

Um 17.30 Uhr beginnt der „Kreuzweg auf den Straßen“ als ökumenischer Jugendkreuzweg in Lindenfels. Interaktive Stationen auf der Burg laden dazu ein, „einen Schritt zurückzugehen, einen neuen Blickwinkel einzunehmen und neu über Sachen nachzudenken“, heißt es in der Einladung. Der Jugendkreuzweg wird von katholischen und evangelischen Jugendlichen aus Lindenfels mit der Jugendseelsorge im Dekanat Bergstraße-Ost gestaltet.

Am Samstag um 21 Uhr beginnt in der Lindenfelser Pfarrkirche die Feier der Osternacht. Ein Hochamt feiert die Gemeinde am Sonntag ab 11 Uhr. Um 18 Uhr beginnt in der Lindenfelser Kirche die zentrale Vesper für den Pfarreienverbund, bei der der sakramentale Segen gespendet werden wird. Ein weiteres Hochamt steht für Ostermontag ab 11 Uhr auf dem Programm.

Reichenbach: In der evangelischen Kirchengemeinde wird heute ab 19.30 Uhr für alle Lautertaler Kirchengemeinden ein Feierabendmahl im Gemeindehaus angeboten. Pfarrer Jan Scheunemann und Prädikant Jürgen Schellhaas leiten die Feier. Morgen ist ab 11 Uhr ein Gottesdienst mit Abendmahl, an dem der Kirchenchor teilnehmen wird. Die Predigt hält Pfarrer Reinald Engelbrecht.

An Ostersonntag beginnt um 6 Uhr der Gottesdienst zur Osternacht mit Pfarrer Jan Scheunemann, an dem der Posaunenchor teilnimmt. Anschließend wird zu einem Osterfrühstück im Gemeindehaus eingeladen. Um 11 Uhr beginnt im Gemeindehaus ein Kindergottesdienst mit Heidi Dahl. Am Ostermontag gibt es ab 10 Uhr einen weiteren Gottesdienst zentral für das Kirchspiel Lautertal mit Pfarrer Tilman Pape. Es wird das Abendmahl gefeiert und es gibt eine Filmvorführung. Der Kirchenchor tritt auf.

Die katholische Kirchengemeinde St. Andreas lädt für morgen ab 15 Uhr zur Karfreitagsliturgie mit Pater Simon ein. Am Ostersonntag ist ab 9.30 Uhr ein Osterhochamt mit Pater Simon). Am Ostermontag leitet Pfarrer Thomas Catta ab 9.30 Uhr eine Eucharistiefeier.

In der Landeskirchlichen Gemeinschaft in Reichenbach wird morgen ab 18 Uhr ein Abendgottesdienst gefeiert. Auch am Ostermontag gibt es ab 18 Uhr einen Abendgottesdienst im Gemeinschaftshaus mit einem anschließenden Abendessen.

Schlierbach: In der evangelisch-reformierten Kirchengemeinde leitet Pfarrer Martin Polivka die Gottesdienste zum Osterfest. Heute ist ab 19 Uhr ein Gottesdienst mit Abendmahl. Morgen beginnt um 9.30 Uhr ein weiterer Gottesdienst mit Abendmahl, der vom Posaunenchor der Gemeinde musikalisch gestaltet werden wird. In Gottesdienst am Ostersonntag ab 9.30 Uhr wird dann der Kirchenchor zu hören sein. Auch am Ostermontag wird in der Gemeinde ein Gottesdienst gefeiert werden. Auch er beginnt um 9.30 Uhr.

Winterkasten: Bedingt durch den sehr späten Termin des Osterfestes feiert die evangelische Kirchengemeinde Winterkasten in diesem Jahr nicht die traditionelle Osternacht, sondern das „Lob des Ostermorgens“. Der Gottesdienst am Sonntag in der Waldhufenkirche mit Lesungen aus dem Johannesevangelium beginnt um 10 Uhr. Er nimmt die Besucher mit auf einen Weg von der Kreuzigung Jesu bis zu den Osterereignissen am See Genezareth mit. Heike Kopp und Pfarrer Sebastian Hesselmann werden Lesungen und Feier gestalten, die der Kirchenchor an drei Stationen musikalisch darstellt. Es wird auch das Abendmahl gefeiert.

Am Ostermontag gibt es ab 10 Uhr einen weiteren Gottesdienst im Eleonoren-Saal der Eleonoren-Klinik.

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 18.04.2019