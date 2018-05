Anzeige

Reichenbach.Draußen rollte das runde Leder auf dem Sportplatz beim Training der SSV-Fußballer, drinnen ging es bei der SPD Reichenbach auf der Kegelbahn des SSV-Heims in die Vollen. Zum zweiten Mal waren Freunde der Partei der Einladung der Vorsitzenden Mandy Kaffenberger gefolgt, sich in zwangloser Atmosphäre zu tagespolitischen regionalen und überregionalen Themen auszutauschen.

Die in den nächsten Tagen in kraft tretende EU-Datenschutzgrundverordnung, die offenbar zu erheblichen Problemen in vielen Vereinen führen wird, war dabei nur eines von vielen Themen, über die man sich zwischen den Kegelrunden austauschte.

Der dritte Termin von „Spielend ins Gespräch kommen“ steht bereits fest. Am Dienstag, 11. September, trifft man sich zur nächsten Runde und hofft auf eine noch größere Teilnehmerzahl. Auch Nicht-Mitglieder sind dabei willkommen. red