Dem Handwerker auf der Spur

Reichenbach.Trotz verschiedener Bemühungen konnte nicht in Erfahrung gebracht werden, was es mit diesem interessanten Felsen auf sich hat. Wollte hier jemand die Keiltaschentechnik ausprobieren oder den Felsbrocken in transportable Stücke zerkleinern?

Der Granitfelsen liegt etwas oberhalb des Wanderweges nach Knoden am Ende der Wiesenflur in einem wohl erst vor einiger Zeit gerodetem Waldstück.

Vielleicht gibt es ja Leser dieser Zeitung, die das gute Stück kennen. koe/Bild: koe

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 10.10.2019