Der Abgang der Feierabend-Bürgermeister

Lautertal.Es war keine Liebesheirat, als sich vor fast 50 Jahren die Dörfer im vorderen Odenwald zu einer neuen Gemeinde formierten. Zu unterschiedlich waren die Interessen und auch die Motivationen, sich an dem Projekt zu beteiligen.

Aber die hessische Landesregierung hatte mit Blick auf die immer stärkeren Finanzprobleme ihrer Kleinstkommunen längst die Weichen gestellt: 1969 gab es noch über 2600 Gemeinden im Land. Heute sind es etwas mehr als 400. Sehr viele dieser Gebilde waren klein – zu klein, um überhaupt eine hauptamtliche Verwaltung auf die Beine zu stellen. Der Bürgermeister regierte im Wohnzimmer.

So kam zu der Notwendigkeit, finanzkräftige Gemeinden zu formieren, auch hinzu, dass angesichts der zunehmenden Anforderungen an eine Verwaltung solche Feierabend-Bürgermeister nicht mehr tragbar waren. Bis 1971 versuchte die Landesregierung es mit sanfter Gewalt: Hohe Zuschüsse wurden in Aussicht gestellt, wenn Gemeinden sich vereinigten. Im Lautertal bewirkte das nichts. Gegen solche starrköpfigeren Gemeinderäte holt das Land daher Zwangsmaßnahmen heraus. Bis 1977 verabschiedete der Landtag entsprechende Gesetze, die jeweils die Gebietsreform in einem Landkreis regelten.

Im Lautertal erwies sich als Problem, dass die Dörfer zwischen den beiden Städten Lindenfels und Bensheim lagen. Es war klar, dass dort eine Eingemeindung zum jeweiligen Zentralort betrieben wurde. Im Tal war das nicht möglich. Zentrale Gemeinde wäre Reichenbach gewesen, aber die Dörfer rundum hatten kein Interesse, sich dort ein- und vielleicht sogar unterzuordnen.

Es war also klar, dass es hier um eine neue Großgemeinde gehen musste, die zwar in Reichenbach ihren Sitz hatte, aber eben nicht so hieß. Während Elmshausen sich zu dem Projekt einer Lautertal-Gemeinde bekannte, strebte das mit ihm verbundene Wilmshausen in Richtung Bensheim. Reichenbach hatte sich bereits lose mit Beedenkirchen und dem ihm zugerechneten Dörfern Wurzelbach und Staffel verbunden. Im Oktober 1971 wurde deren Eingliederung beschlossen, was der Gemeinde Reichenbach ihre Selbstständigkeit sichern sollte.

Oberdörfer waren sich nicht einig

Das klappte vor allem deswegen nicht, weil die Oberdörfer sich nicht auf eine Linie einigen konnten. Das mit Gadernheim liierte Kolmbach wollte Lindenfels zugeschlagen werden. Schannenbach strebte nach Heppenheim, was von dort nicht ungern gesehen wurde. Lautern wollte am liebsten mit der ganzen Sache gar nichts zu tun haben. Dort hatte man die Chemiefabrik und eigentlich genug Geld in der Kasse. Warum die armen Nachbarn alimentieren?

So konnte das nichts werden, weswegen der Kreis – als Landesbehörde – Druck machte. Das Ergebnis war, dass in den Gemeindevertretungen Beschlüsse eingefordert wurden. Die politsche Weihnachtspause fiel 1971 aus, stattdessen tagten die Gremien, um zum 1. Januar 1972 die Gemeinde Lautertal gründen zu können.

Eine Spitze konnten sich die kleineren Partner nicht verkneifen. Bürgermeister hätte eigentlich der Reichenbacher Verwaltungschef Karl Germann werden müssen – er führte immerhin das größte Dorf an. Das wollten die anderen aber partout nicht. Also musste der Kreis einen Verwalter einsetzen. So wurde der Amtmann Kurt Radtke aus dem Landratsamt nach Reichenbach ins Rathaus geschickt, um die Verwaltung zu leiten, bis die erste Kommunalwahl – im März 1972 – vorbei war und eine Gesamt-Lautertaler Gemeindevertretung den nächsten Bürgermeister wählen konnte.

Karl Germann hätte eigentlich auch nach dem 1. Januar im Gemeindevorstand sitzen müssen. Doch die Reichenbacher Gemeindevertretung hatte ihn nicht vorgeschlagen. Vermutlich war davon ausgegangen worden, dass er Bürgermeister würde.

Da seine Freie Wählergemeinschaft in der März-Gemeindevertretung aber stärkste Fraktion wurde, konnte die Germann doch in den Chefsessel hieven. Lange hielt das Glück freilich nicht. Denn am 1. Januar 1972 entstand zwar die Gemeinde Lautertal, fertig war sie da aber noch nicht. Die Höhengemeinden am Krehberg waren noch nicht dabei. Knoden mit Breitenwiesen und Schannenbach wurden erst am 1. August Lautertal zugeschlagen, Schmal-Beerbach kam sogar erst 1977 dazu.

Die Folge war aber, dass die Bürger im Herbst 1972 nochmals eine Gemeindevertretung wählen mussten. Die SPD hatte nun um einen Sitz die Nase vor den Freien Wählern. Als im Dezember wieder über den Bürgermeister abgestimmt wurde, unterlag Karl Germann dem SPD-Kandidaten Josef Weitzel. Weitzel hatte im Bensheimer Rathaus gelernt, war aber inzwischen in Gelnhausen in der Verwaltung tätig.

Die „Lautertaler Verhältnisse“

Erst 1985 musste die SPD das Amt wieder abgeben. In der Gemeindevertretung hatte seit 1981 die CDU eine Mehrheit mit der Freien Wählergemeinschaft. Die wählte kurz vor der Kommunalwahl 1985 Gottfried Beyß (CDU) zum Bürgermeister. Da bei der Wahl die Mehrheitsverhältnisse wieder kippten, musste Beyß sechs Jahre lang gegen die Gemeindevertretung anregieren. Das war die Geburtsstunde der „Lautertaler Verhältnisse“.

Dass die SPD 1991 Josef Weitzel ins Amt zurückverhalf, beendete die Probleme nicht: 1993 war die rote Mehrheit wieder perdu – das war die Golfplatz-Wahl. Und Weitzel und „seine“ SPD entfremdeten sich zusehends. Die erste Bürgermeister-Direktwahl 1995 löste den Knoten: Unter fünf Bewerbern setzte sich der Sozialdemokrat Jürgen Kaltwasser durch. In der Folge näherten sich SPD und CDU deutlich einander an.

Höhepunkt war, dass die SPD 1997 den bisherigen CDU-Vorsitzenden der Gemeindevertretung wiederwählte, obwohl ihr das Amt zugestanden hätte. Dass der Christdemokrat – er hieß Matthias Wilkes – kurze Zeit später bei der Landratswahl erfolgreich gegen den SPD-Amtsinhaber Norbert Hofmann antrat, das nahmen die Sozialdemokraten ihm aber dann doch übel.

