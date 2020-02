Lautertal.Dank winterblühender Sträucher finden Insekten auch derzeit Nahrung in den Blüten, wie hier ein Admiral an einer Winterheckenkirsche in Reichenbach. Blüten in dieser Jahreszeit bieten aber auch der Winterjasmin, Winterduftschneeball und Rosmarin an. Aber auch Schneeglöckchen und Winterlinge zeigen sich bereits in weißer und gelber Pracht. koe/Bild: koe

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 12.02.2020