Der Camino Incluso nähert sich trotz Krise dem Ziel

Lautertal/Lindenfels.Es war schon alles bereit für die Eröffnung des neuen, barrierefreien Pilgerwegs Camino Incluso, der sich von Bensheim aus über 84 Kilometer durch den Odenwald nach Heidelberg erstreckt. An vielen Bäumen und Straßenschildern wiesen Markierungen mit dem gelben Beutel auf weißem Grund den Weg – der Odenwaldklub hatte sie angebracht. Schüler der SRH Stephan-Hawking-Schule in Neckargemünd hatten das Projekt ins Leben gerufen. Das Ziel: Ein Pilgerweg alle, den in Begleitung auch Menschen erleben können, die auf Hand-Bikes oder Rollstühle angewiesen sind.

Am 26. Juni hätte der Weg offiziell eröffnet werden sollen. Wegen der Corona-Krise fiel die große Feier aber aus. „Die Eröffnung musste leider abgesagt werden, weil das baden-württembergische Kultusministerium alle außerschulischen Veranstaltungen verbietet und wir das auch vernünftig und geboten finden“, betont Carmen Oesterreich, an der Stephen Hawking-Schule verantwortlich für die Pressearbeit.

Viel Arbeit von zu Hause aus

Im Hintergrund arbeiteten die Schüler und Lehrer des sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrums mit dem Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung jedoch eifrig weiter am Camino Incluso, betont die Pressesprecherin. Für ihr Engagement haben die Initiatoren einen Preis des Deutschen Wanderverbandes erhalten.

Projektleiterin Claudia Hanko kümmert sich zusammen mit einer Kollegin in der Medienwerkstatt und der Öffentlichkeitsarbeit um eine eigene Homepage für den Camino Incluso sowie um Routenbeschreibungen auf Outdoor-Plattformen und Apps. Die Schüler haben Pilgerpässe gefaltet, schreiben in die Pilgerbücher und arbeiten viel von zu Hause aus am Projekt. Einige Rohfassungen von Übersichtskarten sind schon fertig. „Wir haben die Hoffnung, dass es im Frühjahr 2021 oder spätestens im Herbst 2021 zur Eröffnungsfeier kommen wird“, betont Oesterreich.

Sechs Etappen

Der Camino Incluso teilt sich in sechs Etappen auf, die auch als Tagestouren machbar sind. Auf allen ist in regelmäßigen Abständen der gelbe Pilgerbeutel zu sehen. Vom Bahnhof Bensheim-Auerbach geht es über das Fürstenlager nach Beedenkirchen, dem Endpunkt der ersten Etappe, von dort weiter in Richtung Winterkasten. Am dortigen evangelischen Gemeindezentrum wurde eine behindertengerechte Toilette eingebaut, die künftig auch den Pilgern offenstehen soll. Der Weg erstreckt sich weiter über Lindenfels nach Fürth, dann über Wald-Michelbach und Abtsteinach zum Ziel Heidelberg. Er führt außerdem als Zubringer zum pfälzischen und zum badischen Jakobsweg.

Jede Etappe weist verschiedene Varianten mit verschiedenen Schwierigkeitsgraden auf. „Der gelbe Beutel allein garantiert noch keine Barrierefreiheit“, ist Hanko wichtig zu betonen. Vor der Krise hatten die Schüler Busverkehr und Unterkünfte am Weg getestet und waren die Wege abgelaufen, Rollstuhlfahrer hatten die Strecken auf ihre Barrierefreiheit hin untersucht.

Der Weg kann zwar schon jetzt ausprobiert werden. Die Verantwortlichen empfehlen aber Personen, die ihn nur mit Rollstühlen oder Handbikes zurücklegen können, abzuwarten, bis die Homepage und die Wegbeschreibungen fertig sind. So hätten sie die nötigen Informationen zur barrierearmen Streckenführung zur Verfügung, um einschätzen zu können, welche Variante für sie sinnvoll ist.

Rollstuhlpilger sollten den Weg nur in der Gruppe von Fuß- und Aktivrollstuhlpilgern im Verhältnis drei zu eins mit zwei Seilen im Gepäck als Zug- und Bremshilfe in Angriff nehmen, raten Hanko und Oesterreicher. Ein Weitwanderweg in der Natur sei etwas anderes als eine kurze Strecke und für alle eine besondere Herausforderung, sagt Hanko.

Für Weitwanderwege gelte, „nicht das Maximum, sondern das Machbare an Barrierefreiheit anzustreben“, da Natur nicht überall angepasst werden könne und solle, geben die Initiatoren zu bedenken. Auch sollten die Wege nicht über längere Strecken auf Radwegen verlaufen. Es sei ein Abwägen verschiedener Interessen von Pilger, Forstwirtschaft und Naturschutz.

