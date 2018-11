„Der Frieden ist ein fragiles Gerüst“

Gadernheim.Die zentrale Gedenkfeier zum Volkstrauertag für die Gemeinde Lautertal war in der evangelischen Kirche in Gadernheim. An dem Gottesdienst beteiligten sich der Posaunenchor der Kirchengemeinde und der Gesangverein Harmonie Gadernheim.

Pfarrerin Marion Mühlmeier betonte gleich zu Beginn der Feier, dass der Frieden im Mittelpunkt stehen werde, „auch wenn es in der Welt viel Unruhe gibt.

...