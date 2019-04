Der „Froschbrunnen“ fristet nur noch ein Schattendasein

Elmshausen.Seinen Zwillingsbruder verloren hat der im BA-Fotorätsel am Samstag abgebildete Granitfrosch. Zu zweit hatten die Tiere auf dem Nibelungenbrunnen („Froschbrunnen“) in Elmshausen seit 1954 als Blickfang gedient. Der Brunnen war 1954 am Grundstück der ehemaligen Steinverarbeitungsfirma Kreuzer und Böhringer aufgestellt worden.

Einen Vorgänger muss es bereits um 1890 gegeben haben, wie auf einer alten Postkarte der Firma zu sehen ist. Wo der zweite Frosch abgeblieben ist, ist nicht bekannt. Der Brunnen wurde beim Ausbau der Nibelungenstraße in den 70er Jahren in die Straße Am Fischweiher versetzt. Dabei hat einer der Frösche wohl einen neuen Liebhaber gefunden.

Allerdings fristet die Anlage an ihrem jetzigen Platz ein Schattendasein und wird vor allem als Abstellplatz benutzt. Vom Ortsbeirat wurde schon vor einigen Jahren bemängelt, dass der Froschbrunnen weder funktionstüchtig sei noch richtig zu Geltung komme.

Dies gelte aber auch für alle anderen Brunnen im Ort, wie der Brunnen an der ehemaligen Milchsammelstelle und der am einstigen Gasthaus Friedrich Eck mit Freisitz gegenüber der Sackgasse.

Dass historische Gegenstände verschwinden, kommt in Lautertal öfter vor. So gibt es einen gusseisernen Wegweiser unweit des Knodener Friedhofs nicht mehr. Die gräflichen Wappen, die einst den Orgelprospekt in der Reichenbacher evangelischen Kirche zierten, sind seit einer Renovierung unauffindbar. Seit Jahren verschollen ist die Sandsteinsäule des ehemaligen Marktbrunnens in Reichenbach. Ebenso galt der ursprüngliche Schandpfahl des Reichenbacher Prangers lange als verschollen.

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 29.04.2019