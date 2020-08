Der Kerwebaum wird trotzdem aufgestellt

Elmshausen.Mitte August feiern die Elmshäuser normalerweise ihre Kerb. Dieses Mal wegen der aktuellen Umstände nicht so, wie sie es gewohnt sind. Verzichten auf das Fest möchte aber in dem Lautertaler Ortsteil niemand und deshalb haben die Mitglieder der Kerwejugend ein Programm ausgearbeitet, das den derzeitigen Hygienevorschriften gerecht wird.

„Unsere Kerb beginnt am Freitag, 14. August mit dem traditionellen Aufstellen des Kerwebaums auf dem Sportplatz“, kündigte Fabian Kaffenberger von der Kerwejugend an. Das Spektakel wird ab 20 Uhr auf den Internet-Plattformen Facebook und Instagram live übertragen.

„Die Elmshäuser können zu Hause an der Veranstaltung teilnehmen“, ruft Kaffenberger auf, denn auf dem Sportplatz passiert sonst nichts. Es gibt keinen Getränkeausschank und aufgrund der Corona-Regeln organisiert die Kerwejugend auch keine weitere Feier.

Kerweredd im Internet

Auch am Samstag, 15. August, bleibt es in diesem Jahr ruhig auf dem Sportplatz. Erst am Sonntag, 16. August, gibt es in Elmshausen wieder eine Veranstaltung, die ebenfalls live übertragen wird.

Ab 13 Uhr halten Kerweparrer Florian Geschwind und Mundschenk Bianca Jäckel die Kerweredd. Auf diesen Spaß brauchen die Elmshäuser nicht verzichten – nur auf das Gefühl der Gemeinschaft.

Alle Interessierten können die Ansprache auf Facebook und Instagram verfolgen. Um doch in Kontakt zur Bevölkerung zu kommen, wird im Anschluss die Kerwejugend durch den Ort fahren und Freibier verteilen. Dieses geschehe nach einem bestimmten System und auch ganz im Sinne der herrschenden Hygiene-Regeln, versicherten die Veranstalter. Rico Bravo wird den kleinen Umzug musikalisch begleiten. Er wird auf einem separaten Anhänger mitfahren und einige Lieder singen.

Umzug mit dem Bierwagen

„Wir fahren die Straßen An der Walkmühle, Am Wingertsberg, Nibelungenstraße bis zum Gewerbegebiet, Heckenwiesenweg, Am Fischweiher, Im Heidenfeld, Am Teufelsbach sowie die Sachsenhäuserstraße ab“, kündigte Fabian Kaffenberger an. „Hierbei ist es wichtig, dass die Menschen im eigenen Hof stehen bleiben und ein eigenes Glas bereithalten, in das wir das Bier einschenken können“. jhs

Zu finden sind die Live-Schaltungen bei Youtube, Facebook und bei Instagram: @Kerwejugend.Elmshausen.

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 13.08.2020