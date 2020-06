Der Landfrauentag fand dieses Mal per Video statt

Gadernheim.Geballte hessische Frauenpower – diese wäre am 10. Juni auf dem Hessentag in Bad Vilbel wieder einmal zu spüren gewesen. Dann hätten sich über 2000 Landfrauen aus ganz Hessen zum alljährlichen Landfrauentag getroffen. Aufgrund der Corona-Pandemie war dies jedoch nicht möglich. So wurde der Landfrauentag kurzerhand in Form einer Online-Videokonferenz gefeiert.

„Trotz oder gerade wegen der aktuellen Situation wollten wir unseren Festtag nicht gänzlich ausfallen lassen“, erklärte Hildegard Schuster, Präsidentin des LFV Hessen, in ihrer Ansprache. „Wir finden neue Wege uns zu treffen. Wir feiern anders, aber gemeinsam - beim ersten virtuellen Landfrauentag.“

Über 200 Landfrauen aus ganz Hessen schalteten sich in die Videokonferenz ein. Darunter waren auch Landfrauen aus dem Odenwald.

Hella Edelbauer (Bezirksverein Friedberg) führte, im Rahmen des Online-Stammtischs, durchs Programm und gab Einblicke in die Vorbereitungen und geplanten Programmpunkte des Hessen- und Landfrauentags. „Schön, dass wir es, trotz der Absage des Hessentags, geschafft haben, uns heute zu treffen“, begrüßte Brigitte Albrecht, Vorsitzende des Bezirkslandfrauenvereins Friedbergs die zahlreichen Gäste. „Gerne hätten wir Euch alle in Bad Vilbel willkommen geheißen“. Dabei hätte sich das Motto „Aus Liebe zur Wetterau“ wie ein roter Faden durch alle Aktivitäten des Bezirksvereins Friedberg gezogen.

Ministerpräsident Volker Bouffier ließ es sich nicht nehmen, die Landfrauen in einer persönlichen Videobotschaft zu grüßen und seinen Dank und seine Bewunderung auszusprechen. „Die Landfrauen gehören zu einer der größten Organisationen in unserem Land. Sie sind eine wichtige Säule in unserem Land.“

So machten die Landfrauen durch ihre ehrenamtlichen Tätigkeiten aus der Gesellschaft ein Stück Gemeinschaft. „Deshalb möchte ich nicht nur heute sagen: Ich bin stolz auf unsere hessischen Landfrauen in der Stadt und auf dem Land.“

Auch die ehemalige LFV-Präsidentin Evelyn Moscherosch war live zugeschaltet und zeigte sich beeindruckt. Ebenso der Hessentagsbeauftragte der Stadt Bad Vilbel, Carl-Günther Kunzmann: „Von den über 1000 Veranstaltungen, die anlässlich des Hessentags stattgefunden hätten, ist der Landfrauentag die einzige Veranstaltung, die jetzt trotz allem stattfindet.“

Präsidentin Hildegard Schuster zeigte sich begeistert: „Der heutige digitale Landfrauentag ist einmalig – damit schreiben wir Verbandsgeschichte.“ red

Info: Die Videogrüße gibt es im Internet unter: landfrauen-hessen.de/grussworte

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 24.06.2020