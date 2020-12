Der Nikolaus kommt nach Hause

Gadernheim.Ideen sind in Coronazeiten gefragt. Die Gadernheimer Feuerwehr möchte wegen der Pandemie das Nikolausfest nicht vergessen und hat deshalb etwas Besonderes im Plan. „Da der traditionelle Nikolausabend der Feuerwehr Gadernheim am 6. Dezember aufgrund der Corona-Situation nicht stattfinden kann, haben wir uns für dieses Jahr ein anderes Konzept überlegt“, informiert der Vorsitzende der Feuerwehr, Peter Bormuth. Die Vorstandssitzung via Internet habe ergeben, dass die Kinder auch in diesem Jahr überrascht werden sollen. „Wenn die Kinder nicht zum Nikolaus ins Feuerwehrhaus kommen dürfen, kommt eben der Nikolaus zu den Kindern nach Hause“, so nun die Idee.

Unterwegs im Feuerwehrauto

Bei der Vorbereitung können die Eltern helfen und Samstag, 5. Dezember in der Zeit von 17 Uhr bis 19 Uhr, sowie am Sonntag (6. Dezember) von 10.30 Uhr bis 12 Uhr „unter Einhaltung der allgemeinen Abstandsregeln die Päckchen im Gerätehaus abgeben. „Wichtig ist, dass auf jedem Päckchen gut leserlich den Namen des Kindes und die Anschrift steht“, so die Vorgabe. „Soll etwas spezielles vom Nikolaus vorgetragen werden, kann gerne noch ein Zettel mit ein paar Zeilen am Päckchen mit angebracht werden.“

Am Sonntag, 6. Dezember wird dann ab 17 Uhr der Nikolaus die Gadernheimer Kinder mit dem Feuerwehrauto besuchen. Wichtig sei auch hier die Abstandsregeln einzuhalten und den Nikolaus im Freien zu empfangen, heißt es von der Feuerwehr. Eine Ablagemöglichkeit für das Päckchen, wie etwa ein Stuhl, wäre hilfreich. Leider kann der Nikolaus in diesem Jahr das Geschenk nicht persönlich von Hand zu Hand übergeben. jhs

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 03.12.2020