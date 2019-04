Der Osterhase überraschte die Kinder des Kindergartens

Gadernheim.Es ist eine 35-jährige Tradition des Rassegeflügelzuchtvereins Gadernheim, zu Ostern die Kinder des Kindergartens zu überraschen. So auch am Donnerstag, als die Kinder einen Ausflug zum Heidenberg machten und dort auf dem Vereinsgelände der Vogelschutzgruppe vom Osterhasen überrascht wurden. Hannelore Hermann und Loni Böhm waren in die Kostüme geschlüpft. Mit dabei hatten sie nicht nur viele bunte Ostereier, sondern auch einen großen Korb voll Schokoladenhasen, die sie nach der Eiersuche verteilten. df/Bild: Funck

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 20.04.2019