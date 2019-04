Der Verschönerungsverein braucht junge Helfer

Reichenbach.Über 500 Mitglieder, eine gefüllte Kasse, zahlreiche Aktivitäten: eigentlich könnte beim Verschönerungsverein Reichenbach (VVR) in allen Gliederungen eitel Sonnenschein herrschen. Wenn da nicht – wie in vielen örtlichen Vereinen – die Sorge um den Nachwuchs, das Einbinden jüngerer Helfer und deren dauerhaftes Interesse an einer Mitarbeit wäre.

Am deutlichsten benannte in der von rund 50

...