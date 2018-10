Der Winter ist da – in Kanada

Lautertal.Während in Deutschland noch der goldene Oktober regiert, hat der Lautertaler Joachim Bartl in Kanada mit ganz anderem Wetter zu kämpfen. Laut Bartl, der in den vergangenen Monaten wieder das Land bereist hat, ist an seiner Unterkunft in Calgary massenweise Schnee gefallen.

Der Langstreckenwanderer, der unter anderem bereits den Jakobsweg erwandert hat, ist mit seiner Frau Bärbel Tausende Kilometer weit über den Highway bis nach Alaska gefahren und hatte auch dort schon den Wintereinbruch erlebt:

„Eigentlich wollten wir etwas außerhalb von Calgary unternehmen, doch es hatte über Nacht geschneit. So sollte es nur ein wohnungsnaher Spaziergang im Schnee werden, doch dann fing es wieder an zu schneien – gut 40 Zentimeter in etwa zwei Stunden.“ Am heutigen Dienstag reist Bartl zurück nach Deutschland. he/Bild: he

