Lautertal/Lindenfels.Ergiebige Schneefälle bedeckten gestern Morgen den Odenwald und hüllten alles in recht feuchtes Weiß, wie unser Bild in der Nähe des Hohensteins in Reichenbach zeigt. Bei Temperaturen um den Gefrierpunkt in den kommenden Tagen wird die weiße Pracht vor allem in höheren Lagen noch ein wenig Bestand haben. An der Bergstraße dagegen war das Vergnügen gestern nur von kurzer Dauer. koe/Bild: koe