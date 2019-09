DGB dankt seinen Helfern

Lautertal.Als großes Ereignis für Südhessen wertet der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) den Klima-Aktionstag „Fridays for Future“. Regionsgeschäftsführer Jürgen Planert, Regionssekretär Horst Raupp und Jugendbildungsreferent Felix Scherrer dankten den Mitgliedern für „ihren Einsatz als Teilnehmer, Redner, Mitorganisator, Versammlungsleiter oder Ordner“.

Die größte Veranstaltung war nach Angaben des DGB mit 10 000 Teilnehmern in Darmstadt. Auch die Beteiligung in Bensheim, Michelstadt, Erbach, Reichelsheim, Groß-Gerau, Rüsselsheim, Groß-Bieberau und Reinheim habe über den Erwartungen gelegen. Der DGB betont, dass „auch weiterhin Arbeit und Umwelt zusammengehören“. he

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 25.09.2019