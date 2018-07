DGB prangert niedriges Rentenniveau an

Anzeige

Neues Konzept macht Hoffnung

Die derzeitige Beitragsbemessungsgrenze von 6300 Euro müsse gekappt, die Zahl der Geringverdiener verkleinert und Löhne und Gehälter angehoben werden, so Ingo Thaidigsmann (Lindenfels) damals. Deutschland stehe mit seinen zu geringen Löhnen und Gehältern und damit günstigen Ausfuhrpreisen bei seinen Handelspartnern weltweit unter Druck, besonders bei einem der größten Empfänger deutscher Waren, den USA. Hier könne mit einer Anhebung der Vergütungen nicht nur die Schieflage in der Handelsbilanz gemindert, sondern auch der Inlandsumsatz erhöht und das Rentenniveau gestärkt werden.

Die Gewerkschafter zeigten sich erfreut darüber, dass jetzt wenigstens Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) auf die dramatische Entwicklung der Renten reagiert und ein neues Rentenkonzept vorgelegt habe. Dies wäre nach den Mindestlöhnen und der Wiederherstellung der paritätischen Finanzierung der gesetzlichen Krankenversicherung zum 1. Januar 2019 ein weiterer handfester Erfolg des DGB und seiner Mitgliedsgewerkschaften, so Regionssekretär Raupp. Das Konzept sichere das Rentenniveau vorerst bei wenigstens 48 Prozent. Damit werde endlich der automatische Sinkflug der Renten gestoppt.

Es müssten aber dringend weitere Schritte zur Bekämpfung der Altersarmut erfolgen. Diese werde sich erheblich verschärfen, wenn jetzt nicht entschieden gegengesteuert werde. Auch die heute Jungen bräuchten im Alter eine Rente, die vor sozialem Abstieg schütze und den Lebensstandard sichere. Raupp: „Kaum ein anderes Industrieland hat das Niveau der gesetzlichen Rente so stark gesenkt wie Deutschland.“ Diese Politik produziere Altersarmut bis weit in die Mitte der Gesellschaft hinein.

In Deutschland liege das Rentenniveau deutlich unter dem europäischen Durchschnitt. Ziel bleibe es, die gesetzliche Rente als zentrale Säule der Alterssicherung zu stärken und das Rentenniveau wieder spürbar zu erhöhen, kleine und mittlere Renten deutlich aufzuwerten sowie Kindererziehungs- und Pflegezeiten endlich fair auf die Rente anzurechnen.

Zudem müsse der Arbeitsmarkt dringend in Ordnung gebracht werden: „Die Rente ist ein Spiegel des Erwerbslebens. Wer für einen Hungerlohn arbeitet, kann davon nicht leben, nicht im Arbeitsleben und nach jetzigem Stand schon gar nicht später in der Rente. Auch mit dem Griff in die Rentenkasse muss endlich Schluss sein“, so Raupp. red

